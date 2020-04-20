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الآن.. تفاصيل مشاهدة مسلسل قوت القلوب الحلقة 23.. أحداث الحلقات السابقة (فيديو)

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:49 م
قوت القلوب
قوت القلوب
منار إبراهيم
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ننشر تفاصيل مشاهدة مسلسل قوت القلوب الحلقة 23 وكذلك أحداث الحلقات السابقة، حيث تصدر المسلسل "قوت قلوب" الذي تخوض بطولته الفنانة مجدي زكي تريند محرك البحث العالمي جوجل، وأصبحت الأكثر بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، بعد الأصداء القوية الذي حققه منذ عرض حلقاته الأولى خلال الفترة الماضية.

 تفاصيل مشاهدة مسلسل قوت القلوب الحلقة 23


وتعرض الحلقة الجديدة الـ23 مساء اليوم الإثنين على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة التاسعة، حيث يذاع المسلسل بشكل عام من السبت للأربعاء من كل أسبوع، والإعادة الساعة الواحدة صباحا والساعة الحادية عشر صباحا، كما يتم إذاعته على قناة "الحياة دراما" في تمام الساعة العاشرة مساء والساعة التاسعة صباحا والساعة الثالثة عصرا، ويعرض العمل على منصة "واتش ات" الإلكترونية.

أحداث الحلقات السابقة

وشهدت الحلقات السابقة العديد من الأحداث المثيرة والشيقة بين الأم "قوت" ماجدة زكي وابنها إسلام جمال في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تجسد بطلة العمل ماجدة زكي خلال أحداث مسلسل قوت القلوب دور عاملة فى إحدى المدارس ويعترض أبناؤها خريجى الجامعة على طبيعة مهنتها إلا أنها ترفض طلبهم بترك مهنتها لكنها فى الوقت نفسه تبحث عن مهنة أخرى لتزويد دخلها.

أخر حلقات العمل قبل الشهر الكريم

وينتمي مسلسل قوت القلوب الحلقة 23 لنوعية الدراما المطولة ذات الـ50 حلقة، يتم عرض نصفهم قبل شهر رمضان، والنصف الآخر فور انتهاء الشهر الكريم، وتكون آخر حلقات النصف الأول الأربعاء المقبل الحلقة 25، ويستأنف صناع العمل تصوير باقي الحلقات بالتزامن مع عرضه بعد انتهاء موسم رمضان المقبل، حيث انتهوا من تصوير معظم مشاهد الجزء الآخر من المسلسل الذي سيعرض فيما بعد.

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فريق العمل

ويشارك بطولة مسلسل "قوت قلوب" بجانب الفنانة ماجدة زكى كل من محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، إخراج مجدى أبو عميرة.

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