ضبط 64 مخالفة تموينية في الإسماعيلية

أعلن حامد إبراهيم حامد، وكيل وزارة التموين في الإسماعيلية، شن عدة حملات خلال الـ24 ساعة الماضية، على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية لمراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجارى.وأسفرت الحملات عن ضبط وتحرير 64 محضرًا ومخالفة تموينية منها 35 محاضر مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، و20 محضرًا ومخالفة لمحلات بيع أسماك وسوبر ماركت لعدم وجود شهادات صحية، و9 محاضر أخرى عدم إعلان أسعار.وتمَّ ضبط 113 كيلو جرام رنجة دون بيانات صلاحية و49 كيلو أسماك مجمدة دون شهادة صلاحية، و50 كيلوجرام لحوم طازجة مذبوحة خارج المجزر وعليها أختام مزورة و7 كيلو لحوم مفرومة ومعبأة بدون بيانات صلاحية وتم تحريز المضبوطات وإحالة المحاضر إلى النيابة.