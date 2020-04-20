449 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

أحصت المملكة المتحدة 449 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، في أدنى حصيلة يومية منذ السادس من أبريل، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الإثنين.لكن ينبغي عدم التعويل على هذا التراجع، لأن الأرقام اليومية للحكومة البريطانية عادة ما تعكس انخفاضًا بعد عطلة نهاية الأسبوع، بسبب التأخير في إجراء الإحصاءات.وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات في المستشفيات منذ بدء انتشار الوباء بلغ 16 ألفًا و509 مقابل 124 ألفًا و743 إصابة بزيادة 4676 حالة.