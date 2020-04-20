«مياه بني سويف» تحذِّر من الاعتداء على الشبكات

حذَّر اللواء أحمد الصحصاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، اليوم الإثنين، من الاعتداء على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي تحت الإنشاء، إذ إنَّ الربط على هذه الشبكات قبل انتهاء الأعمال واستلامها يعرِّض المواطنين والعاملين إلى مخاطر كبيرة، وتلف هذه الشبكات وعدم إمكانية الاستفادة منها ويعرض المتعدى للمساءلة القانونية.وطالب الصحصاح في تصريحات صحفية المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة في الحفاظ علي شبكات المياه والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من خلال الإبلاغ عن المخالفين القائمين بالاعتداء على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى التي لم يتم الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة.