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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تبدأ رفع إجراءات العزل لاحتواء كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:44 م
العزل
العزل
وكالات
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بدأت ألمانيا التي اعتبرت أن وباء كورونا بات "تحت السيطرة" اليوم، رفع إجراءات العزل في عملية بطيئة وحساسة بأوروبا المغلقة منذ أسابيع، والمتحمسة لإحياء عجلتها الاقتصادية بعدما سجّلت أعداد وفيات قياسية جراء كورونا المستجدّ.

وحتى اليوم دفعت القارة الأوروبية الثمن الأكبر للوباء بتسجيلها قرابة ثلثي حصيلة الوفيات في العالم البالغة 164 ألفًا، وإيطاليا هي الدولة الأكثر تضررًا من الوباء في أوروبا (23660 وفاة) تليها إسبانيا (20453)، وفرنسا (19718) والمملكة المتحدة (16060)، وفق التعداد الأخير الذي أعدّته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية.

واعتبرت السلطات أن الوباء في ألمانيا بات "تحت السيطرة ويمكن إدارته" مع تسجيل 135 ألف إصابة وحوالى أربعة آلاف وفاة، وقد سمحت صباح الإثنين، بإعادة فتح المحال التجارية التي لا تتجاوز مساحتها 800 متر مربع.

وبات يمكن من جديد لمتاجر المواد الغذائية والمكتبات ووكلاء السيارات ومتاجر الألبسة ومحال بيع الزهور استقبال زبائن، وسيتمّ تطبيق هذا التدبير بشكل متفاوت في المقاطعات الـ16 في البلاد فيما ستبقى الكثير من المتاجر مغلقة في العاصمة برلين.

في مدينة لايبزيغ، قال مانويل فيشر وهو صاحب محل ألبسة: إنه "في غاية السعادة" لإعادة فتح محله أثناء إخراجه الألبسة لعرضها أمام المحل تحت شمس ساطعة.

وستبقى المراكز الثقافية والحانات والمطاعم والملاعب الرياضية مغلقةً أيضًا. وستظلّ التجمعات الكبيرة كالحفلات الغنائية والمسابقات الرياضية ممنوعة حتى 31 أغسطس على الأقلّ، وستفتح المدارس والثانويات أبوابها تدريجيًا اعتبارًا من الرابع من مايو.

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