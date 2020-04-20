«العمر» لنانسي عجرم من »سكر زيادة» تتصدر قائمة الأكثر تداولا

تصدرت أغنية "العمر" للنجمة اللبنانية نانسى عجرم، كـ"تتر" مسلسل "سكر زيادة" للنجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، قائمة "World Music Trending"- الموسيقى الأكثر تداولًا- على موقع تويتر، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها على موقع "يوتيوب"، كما تصدّر هاشتاغ "العُمر" قائمة أهم المواضيع المتداولة على تويتر في مختلف البلدان العربية.كما دخلت أغنية "العمر" قائمة "ترند" موقع يوتيوب مقتربة من ربع مليون مشاهده خلال 24 ساعة فقط، والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، كما حظيت الأغنية بتفاعل كبير من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلقة.مسلسل "سكر زيادة" يجمع النجمتين نادية الجندي نبيلة عبيد للمرة الأولى، وقام المنتج صادق الصباح بشراء حقوق "الفورمات" من "ديزني" العالمية عن مسلسل "Golden Girls" وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل إحسان ويضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، ويعرض العمل على شاشة "mbc مصر".