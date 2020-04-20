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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ندي بهجت «عانس» في «ليالينا».. وتقلب موازين«يا أنا يا جدو»

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:36 م
الفنانة ندى بهجت
الفنانة ندى بهجت
حسين الجندي
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انتهت الفنانة ندى بهجت من تصوير 50%؜ من دورها في مسلسل "ليالينا" للنجمة غادة عادل، والمقرر عرضه علي أحد القنوات الفضائية في السباق الرمضاني المقبل.

وكشفت ندى بهجت في تصريحات خاصة لجريدة "الدستور"، عن تفاصيل دورها، موضحة أنها تجسد شخصية تدعى "سعاد"ن والتي تتميز بالطيبة والحنية المفرطة على من حولها، ما يؤدي ذلك إلى سبب رئيسي لتغير أمور كثيره في حياتها.

أضافت ندى، بأنها شقيقة الفنان محمد علي رزق والفنانة جيهان أنور، حس الأدوار، ويضاف إلى ذلك بأنها لم تلقى نصيبها من الزواج وتصل إلى مرحلة العنوسة.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم خلال فترة الثمانينات وغيرها.

من جة أخرى، قالت "بهجت" بأنها انضمت مؤخرا لأبطال مسلسل "يا أنا يا جدو" للنجم أحمد بدير، المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية في السباق الرمضاني المقبل، من خلال تجسيد شخصية تدعى " سوسو"، وهي البنت التي تقلب موازين وحسابات الفنان "أحمد بدير" لتجعله يسترجع أفكاره لتحقيق هدفه وغيرها من الأحداث.

تدور أحداث العمل حول يوسف والذي يقدم هذه الشخصية الفنان طارق صبري، وهو حفيد أحد الأثرياء والذي يرغب في أن يرتبط من "قشطة"، ولكن يحدث العديد من المفاجآت وذلك في إطار "لايت كوميدي".

ندي بهجت «عانس» في «ليالينا».. وتقلب موازين«يا أنا يا جدو»
ندي بهجت «عانس» في «ليالينا».. وتقلب موازين«يا أنا يا جدو»
ندي بهجت «عانس» في «ليالينا».. وتقلب موازين«يا أنا يا جدو»
ندي بهجت «عانس» في «ليالينا».. وتقلب موازين«يا أنا يا جدو»
ندي بهجت «عانس» في «ليالينا».. وتقلب موازين«يا أنا يا جدو»
ندي بهجت «عانس» في «ليالينا».. وتقلب موازين«يا أنا يا جدو»

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