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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خارجية فلسطين: لم نسجل إصابات أو وفيات جديدة بأوساط جالياتنا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:36 م
وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية
وكالات
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قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنه لم يتم تسجيل إصابات ووفيات جديدة في أوساط جالياتنا في جميع دول العالم ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية، لليوم الثاني على التوالي.

وأضافت الخارجية في بيان لها، اليوم، إنه تم تسجيل مزيد من حالات التعافي في صفوف المصابين في تلك الدول، كما أن الأوضاع الصحية العامة للمصابين مستقرة بشكل عام، مؤكدة أن عدد الإصابات حتى اللحظة بلغ 956 إصابة، بينهم 42 حالة وفاة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 235 حالة.

وأكدت أنه تم تسجيل 14 إصابة جديدة في صفوف جالياتنا في الولايات المتحدة الأميركية، لكنها بأرقام أقل من الايام السابقة، مشيرا إلى أن سفارات دولة فلسطين وبعثاتها حول العالم، تتابع أوضاع جالياتنا وطلبتنا، وتم التعميم عليها بضرورة تقديم المساعدة والسلات الغذائية لكل من يحتاجها، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

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