رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«رنا طارق» تطرح «طقه وجريئة» من كلماتها وألحانها

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:35 م
رنا طارق
رنا طارق
حسين الجندي
طباعة
طرحت المطربة الشابة "رنا طارق" أغنيتها الجديدة "طقه وجريئة" عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وهي من كلماتها، وألحانها، وتوزيع أسامة عبد الهادي.

وكان لـ"رنا" العديد من التجارب السابقة في مجال كتابة الأغاني، والغناء، حيث كتبت كلمات "باركولي عليه" والتي غنتها المطربة الشابة "نهال نبيل"، أيضا غناء تتر مسلسل "سوبر ميرو" الذي عرض رمضان الماضي من بطولة "إيمي سمير غانم"، وحقق "التتر" شهرة واسعة حينها، وحصد الكثير من ردود الفعل الإيجابية وقت عرضه، نطرا لاختلافه عن "التترات" السائدة في دراما رمضان.

يذكر أن "رنا" قد بدأت في كتابة الأغاني منذ 9 سنوات، وكان أول أعمالها مع المنشد العماني "زياد الوهيبي" بأغنيتين من كلماتها، وألحانها، كما أدت أغنية في برنامج "البلاتوه" الشهير الذي كان يقدمه "أحمد أمين"، ومن المنتظر في الفترات القادمة أن تقتحم مجال التلحين بقوة، حيث سيصدر لها العديد من الأغنيات بأصوات مطربين آخرين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السفارة المصرية بالجزائر: رحلة جوية لإعادة العالقين الخميس المقبل

تفاصيل قانون زيادة المعاشات والعلاوة قبل إقراره بالبرلمان

وزير الأوقاف يكشف سبب إعفاء المتحدث الرسمى للوزارة من منصبه

أول رد من أهلي جدة على خسارة «الأهلي» قضية السعيد في «فيفا»

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

كارثة فى الدوحة.. الغاز المسال يتسبب بخسائر فادحة بقطر

تفاصيل قانون زيادة المعاشات والعلاوة قبل إقراره بالبرلمان

متحدث الوزراء: لا مفر من استمرار الحظر فى رمضان

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في محافظات مصر وأول يوم في رمضان 2020

عمرو درويش يكتب: سيبقى كورونا مضحكاً .. حتى يصاب عزيزٌ عندكم

صبحي: ندرس إنشاء صندوق لدعم الرياضيين والعاملين

تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 عبر الأقمار الصناعية

مقالات الرأي
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
مؤمن المحمدي
نقطة فى بحر
ماجد حبته
الهروب من مواجهة كورونا!
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
المزيد

الثقافة

«كاتب وكتاب» يزين برامج الإذاعة المصرية في رمضان

وفاة الشاعر السوري سهل حسن الزهيري

«موت في حياة ما» لجيهان رافع.. رواية ترتكز على الشعور الإنساني

«العائدون» تصدر رواية "مايسترو" للكاتب محمد جميل خضر