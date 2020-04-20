«رنا طارق» تطرح «طقه وجريئة» من كلماتها وألحانها

طرحت المطربة الشابة "رنا طارق" أغنيتها الجديدة "طقه وجريئة" عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وهي من كلماتها، وألحانها، وتوزيع أسامة عبد الهادي.وكان لـ"رنا" العديد من التجارب السابقة في مجال كتابة الأغاني، والغناء، حيث كتبت كلمات "باركولي عليه" والتي غنتها المطربة الشابة "نهال نبيل"، أيضا غناء تتر مسلسل "سوبر ميرو" الذي عرض رمضان الماضي من بطولة "إيمي سمير غانم"، وحقق "التتر" شهرة واسعة حينها، وحصد الكثير من ردود الفعل الإيجابية وقت عرضه، نطرا لاختلافه عن "التترات" السائدة في دراما رمضان.يذكر أن "رنا" قد بدأت في كتابة الأغاني منذ 9 سنوات، وكان أول أعمالها مع المنشد العماني "زياد الوهيبي" بأغنيتين من كلماتها، وألحانها، كما أدت أغنية في برنامج "البلاتوه" الشهير الذي كان يقدمه "أحمد أمين"، ومن المنتظر في الفترات القادمة أن تقتحم مجال التلحين بقوة، حيث سيصدر لها العديد من الأغنيات بأصوات مطربين آخرين.