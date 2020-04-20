الجيش اليمني يُحبط هجوما للحوثيين شرقي الحزم بالجوف

أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم الإثنين، محاولة هجوم لمليشيا الحوثي شرقي مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" عن مصدر عسكري قوله: إن مواجهات بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي اندلعت في منطقة الجدافر، عقب محاولات هجومية للمليشيا وأحبطتها قوات الجيش وإجبارتها على التراجع والفرار، مما أسفر عن قتلي وجرحي في صفوفها.