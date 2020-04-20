حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمنتزه ثان

وجه الدكتور ياسر الجندي رئيس حى ثان المنتزه في الإسكندرية، بشن حملة موسعة اليوم الإثنين، قامت خلالها وحدة التدخل السريع بتنفيذ الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية بالمنتزه ثان.وأسفرت الحملة عن إزالة تعديات على الأراضي الزراعية على مسطح حوالي 300 م2 بمنطقة طوسون المعمورة، مكمل تم إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمسطح 250م 2 بمنطقة طوسون المعمورة.جاء ذلك بحضور العضو القانوني ومسؤولي التدخل السريع، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن مجابهة البناء غير المرخص والتصدي لشتى أنواع التعديات على أراضي الدولة بالثغر.