مسؤول أمريكي: تعافي الاقتصاد لن يحدث إلا بعد انتهاء كورونا

قال كبير خبراء الحكومة الأمريكية بمجال مكافحة الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، اليوم، إن إعادة تشغيل الاقتصاد في وقت مبكر للغاية، ستؤدي إلى نتائج عكسية، وأن التعافي الاقتصادي لن يحدث حتى يصبح فيروس كورونا (كوفيد-19) تحت السيطرة.وردا على الاحتجاجات التي تشهدها ولايات أمريكية مختلفة ضد إجراءات الإغلاق، قال فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية - في تصريحات أوردتها صحيفة «واشنطن بوست» من الواضح أن هذا شيء مؤلم، من منطلق الاقتصاد ومن منطلق الأشياء التي لا تمت بصلة للفيروس»، مضيفا: «لكن ما لم نتمكن من السيطرة على الفيروس، فلن يحدث التعافي الحقيقي اقتصاديًا».وتركت الاحتجاجات المناهضة لإجراءات الحجر الصحي، ونظم بعض من أكبرها نشطاء من اليمين المتطرف، انطباعا بأن المعارضة على أوامر البقاء في المنزل أكثر شيوعًا مما توحي به استطلاعات الرأي، كما شجع الرئيس دونالد ترامب في بعض الأحيان المتظاهرين على "تحرير" ولاياتهم، بحسب الصحيفة.من ناحية أخرى، حذر فاوتشي من استخلاص الكثير من الاستنتاجات من اختبارات الأجسام المضادة، التي تحدد ما إذا كان الشخص مصابًا بفيروس، محذرا من أن العديد من الاختبارات المتداولة لم يتم التحقق منها أو معايرتها.وأضاف فاوتشي أنه على الرغم من أن الأجسام المضادة للفيروسات الأخرى تمنح المناعة بشكل عام للأشخاص الذين يحملونها، إلا أن الخبراء لم يثبتوا بعد وجود هذه الحماية بالنسبة لفيروس كورونا ومدة استمرارها إذا كانت موجودة.