دول أمريكا الشمالية تمدد القيود على حركة السفر

قال القائم بعمل وزير الأمن الداخلي الأمريكي «تشاد وولف» على «تويتر» إن الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، قررت تمديد القيود على السفر غير الضروري عبر حدودها المشتركة لمدة 30 يوما إضافية.وكتب «وولف»: «مثلما صرح الرئيس ترامب الأسبوع الماضي، فإن إجراءات الرقابة على الحدود والقيود على حركة السفر وغيرها من القيود الأخرى، تظل في غاية الأهمية، للحد من انتشار فيروس كورونا، والسماح بفتح البلاد تدريجيا».‭‭ ‬‬