رمضان 2020.. موعد «اتنين في الصندوق» على «MBC5»

يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" عبر مجموعة قنوات "mbc"، من بطولة نجما مسرح مصر حمدي المرغني ومحمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، خلال شهر رمضان المقبل، على شاشة "mbc 5"، يوميًا في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.ويقدم بطلا العمل شخصيات عمال نظافة، ولكن لكل منهما تطلعات وأحلام مختلفة، فيريد حمدي الميرغني أن يكون ممثلا مشهورا، و"أوس أوس" مطربا، ويريدان كسب الأموال وإثبات موهبتهما، ولكن يتعرضان لمفارقات كوميدية عديدة بسبب نظرة المجتمع لهما، إلى أن يحدث ما يقلب أحداث العمل بالكامل.يذكر أن مسلسل "اتنين في الصندوق" يشارك في موسم رمضان المقبل ويعرض على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك فيه كل من حمدي الميرغني و"أوس أوس" ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد ورحاب الجمل ونهى عابدين، ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.