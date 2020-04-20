ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الاثنين، 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادره 4 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة.وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 2400 طن رمل و100 طن داى أمونيا و5700 طن علف بنجر و4000 طن فوسفات و950 طن مولاس و10500 طن يوريا و2000 طن ذرة و21004 طن ميثانول.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1859 طن حديد و3640 طن كلوريد ايثيلين و9005 طن خردة و8764 طن قمح و15960 طن ذرة و1576 طن أخشاب و2952 طن زيت طعام.‎بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 1042 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال وفراولة وخوخ ويوسفي ) وخضروات ( بطاطس وفاصوليا وملوخية وخضراوات مجمدة ) وحاصلات زراعية ( بصل وثوم ) يتم تصديرها إلى كلا من الأمارات والأردن وبريطانيا وهولندا واليونان وسولفينيا وسنغافورة.بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 249 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 840 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 176518 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 103754 طنا.وفي إطار تشجيع والاتجاه الى تفعيل النقل بالسكة الحديد غادر الميناء قطار مكون من 20 عربة محمل بـ 40 حاوية مكافئة متجهه إلى 6 أكتوبر، كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1433 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين غادر عدد 2439 شاحنة منها 600 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30509 من البضائع العامة.