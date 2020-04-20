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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

توقيت مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 27.. تفاصيل الحلقات السابقة (فيديو)

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:24 م
حكايات بنات
حكايات بنات
حسن أمين
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ننشر توقيت مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 27 حيث يواصل المسلسل نجاحه مع تصاعد الأحداث في الحلقة السادسة والعشرين والتي عرضت مساء أمس الأحد.

توقيت مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 27 وتردد القناة الناقلة لها


بدأت الحلقة السادسة والعشرين بطلاق الفنانة ميرنا نور الدين من زوجها والتي تعتبر الطلقة الثالثة لها وذلك بسبب شكه المستمر تجاهها بخيانتها له مع دكتور التمثيل الذي يدرس لها في الجامعة.

وتواصل الفنانة هاجر أحمد صراعها وشجارها المستمر مع والدها الفنان نيبل نور الدين وذلك بسبب رفضه طلبها بالعمل في معه في شركته كمهندسة ميكانيكا خاصة وإنها قامت بدخول هذا القسم في كلية الهندسة دون رغبته.

*مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له:
وينشر "الدستور" موعد مشاهدة المسلسل الجزء الرابع الحلقة السابعة والعشرون حيث يتصدر الجزء 4 من المسلسل في كل حلقة منذ انطلاق أولى حلقاته يوم 21 مارس الماضي على شاشة قناة "ON E" الفضائية محركات البحث على موقع "جوجل" وتريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلة.
وتعرض حلقات المسلسل من يوم السبت إلى يوم الخميس من كل أسبوع، كما يعرض المسلسل في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة "ON E دراما" ويتم إعادة كل حلقة الساعة الساعة الخامسة مساء.

* تردد قنوات "ON E":
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 10853
الإستقطاب: أفقي H
معامل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 56

القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 12053
الإستقطاب: رأسي V
معامل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ 56

* صناع المسلسل:
مسلسل حكايات بنات 4 الجزء الرابع من تأليف كل من ماريان هانى ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقى ومن إخراج مصطفى أبو سيف.

ويشارك في بطولته كل من الفنانة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب.

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ويعد المسلسل الجزء 4 إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة "تي فيجن" للمنتج طارق الجنايني، ومن المقرر أن يتم تقديم جزءين جديدين من العمل بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحا جيدا مع الجمهور.

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