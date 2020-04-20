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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل «الأبحاث التطبيقية» لطلاب التعليم الفني التجاري

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:58 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، عن مشروعات البحوث التطبيقية لسنوات النقل بالتعليم الفني التجاري بكافة أنواعه وتخصصاته، على أن يتم إعلان البحوث لباقي التخصصات في التعليم الفني تباعًا حتى يوم الخميس 23 أبريل 2020.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ذلك بناءً على ما سبق إعلانه من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تكليف جميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفنى بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد في الأجزاء التي تم دراستها بالمقررات المختلفة حتى 15 مارس 2020 (تاريخ بدء تعليق الدراسة)، وتشمل هذه الأنشطة إجراء بحوث تطبيقية وإعداد تصميمات باستخدام برامج تخصصية على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة لهذه الأنشطة التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الإعلان عن الإرشادات والإجراءات التي سيتبعها طلاب التعليم الفني من أجل إعداد البحوث التطبيقية المطلوبة، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة http:moe.gov.eg، ومنتديات قطاع التعليم الفني من خلال الرابط https:fanyeduc.yoo7.com.

وتابعت، أن سيتم الإعلان عن تفاصيل البحوث التطبيقية لكافة نوعيات وتخصصات التعليم الفني كما يلي:

- التعليم الفندقي أحد أيام 21 أو 22 أبريل 2020.

- التعليم الصناعي أحد أيام 22 أو 23 إبريل 2020.

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