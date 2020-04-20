ولاية بافاريا في ألمانيا تلزم المواطنين بإرتداء القناع الطبي

أعلنت ولاية بافاريا الألمانية، تطبيق إرتداء القناع الطبي إلزاميًا من، اليوم الإثنين، في المتاجر والحافلات والقطارات في بافاريا، فيما اتخذ رئيس وزراء بافاريا ماركوس سودر، مؤخرا خطا مختلفا عن عديد من الولايات الألمانية.وقال فى تصريح له: بغض النظر عن حجم الأعمال التجارية في بافاريا، سيتعين على جميع المتاجر إرتداء واقيات أنف الفم، الأمر نفسه ينطبق على وسائل النقل العام.