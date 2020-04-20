«شفرة موس».. العثور على مدرس مذبوح بمنزله في منشأة القناطر

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة مدرس مذبوح داخل منزله بمنشأة القناطر، وتكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعة خاصة بعد العثور على "موس" حلاقة في يديه.انتقل محمد رفعت خليفة وكيل نيابة حوادث شمال الجيزة لمعاينة مسرح الحادث وإجراء مناظرة الجثة وتبين أن الجثة لمدرس في العقد الخامس من العمر مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وجروح برسغ اليدين عثر عليه ملقى بصالة الشقة وفي يده "شفرة موس".وأسفرت المعاينة عن عدم وجود أي آثار عنف بنوافذ الشقة أو بعثرة بمحتويات الشقة علاوة على عدم اكتشاف سرقة أي أموال أو متعلقات المجني عليه، وعثرت النيابة خلال المعاينة على دواء منوم خاص بالمجني عليه كشفت التحقيقات أن العقار الطبي له آثار جانبية تتمثل في هلاوس وحالة اكتئاب وميول انتحارية.وكشفت التحقيقات بإشراف عمرو عباس مدير نيابة حوادث شمال الجيزة أن المجني عليه أثناء تواجده برفقة أبنائه في المنزل وتواجد زوجته بالعمل خرجت ابنته الصغرى من غرفتها لتفاجأ به غارقا في دمائه بصالة الشقة، أمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد سبب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.