حالتا وفاة و484 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت الإمارات، اليوم الإثنين، عن تسجيل 484 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ مجموع حالات الإصابة المسجلة في البلاد 7265 حالة.وأفادت وزارة الصحة، اليوم، بتسجيل حالتي وفاة جديدتين، ما يرفع عدد الوفيات في الدولة إلى 43 حالة.وذكرت الوزارة، أنه تم إجراء أكثر من 25 ألف فحص جديد في إطار خطة لتوسيع نطاق الفحوصات.وأعلنت الوزارة، عن شفاء 74 حالة جديدة لمصابين بالفيروس المستجد، ليبلغ مجموع المتعافين 1360 حالة.