ميركل تدعو الصين إلى التحلى بـ«الشفافية»

دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الحكومة الصينية، اليوم الإثنين، إلى التحلي بأكبر قدر من الشفافية حول كيفية نشأة فيروس كورونا المستجد، مع استمرار اتهام بكين بأنها تعمدت التقليل من آثار الوباء على أراضيها.وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي: "كلما كانت الصين شفافة في موضوع نشأة الفيروس كان ذلك أفضل للجميع في العالم، بهدف أخذ العبر".