السفارة المصرية بالجزائر: رحلة جوية لإعادة العالقين الخميس المقبل

أعلنت السفارة المصرية بالجزائر، اليوم الإثنين، عن تسيير رحلة جوية يوم الخميس المقبل، لإعادة العالقين بسبب تعليق الطيران جراء فيروس كورونا إلى مصر، في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.وقالت السفارة، في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، للتواصل الاجتماعي، إن شركة إير كايرو ستقوم بتسيير رحلة جوية "الجزائر – برشلونة –مرسى علم"، على أن يتم تسديد رسوم الحجر الصحي وتذكرة السفر على الموقع الإلكتروني لشركة إير كايرو أو من خلال السداد المباشر في مقر الشركة بالقاهرة.وأوضح البيان أن تكلفة الحجر الصحي هي 750 جنيها للغرفة المزودجة و1500 جنيه للغرفة الفردية في الليلة الواحدة، علما بأن مدة الحجر الصحي هي 14 يوما.وشدد البيان على أن الشركة ملتزمة بقبول الحجوزات طبقا لقائمة العالقين المرسلة لها من السفارة فقط، على أن يبدأ الحجز اعتبارا من اليوم الإثنين.