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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شفاء أول إصابة كورونا بالنمسا عن طريق الحقن ببلازما لشخص متعافي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:11 م
كورونا
كورونا
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شهدت إحدى مستشفيات مدينة جراتس النمساوية اليوم الاثنين الاعلان عن أول حالة علاج لمريض فيروس كورونا باستخدام بلازما الدم منقولة من شخص تعافي من المرض.

وقال بيان للمستشفى الجامعي فى جراتس " ال كي اتش " اليوم الاثنين أنه نظرا لعدم وجود دواء فعال لمرض كورونا فان الأجسام المضادة الموجودة في بلازما الدم للأشخاص الذين تم شفائهم يمكن أن تساعد المرضى المصابين فى مراحل خطيرة على هزيمة العدوى.

واشار البيان الى أنه تم استخدام بلازما الدم من مريض متعافي بفيروس كورونا فى علاج شاب اخر مريض يبلغ من العمر 36 عامًا يعاني من متلازمة نقص الأجسام المضادة ومن نقص الاكسجين والالتهاب الرئوي الحاد موضحا أن المريض تماثل الى الشفاء بالفعل حاليا.

ومن جانبها ذكرت وزارة الصحة النمساوية اليوم أن واحد بالمائة فقط ممن تجرى لهم الاختبارات الصحية مؤخرا فى البلاد تجىء نتائجهم ايجابية لفيروس كورونا.

وذكرت مصادر فى وزارة الصحة أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون الى الدخول الى المستشفى فى انخفاض مستمر حيث يخضع حاليا 194 شخصا فقط لرعاية طبية مكثفة.

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