«الإفتاء»: لو سكت من لا يدري لقل الخلاف

أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عدم جواز الإفتاء في الأمور الدينية وغيرها لمن لا علم له فيها.وجاء نص الفتوى التي نشرتها دار الإفتاء المصرية كالآتي:"لو سكت من لا يدري لقل الخلاف"، كلمات تكتب بماء الذهب، لو وعاها الخلق لهان كل أمر، ولكننا للأسف الشديد نعيش في ظل اضطراب وشتات، كل يدلو بدلوه في أدق القضايا الدينية على حسب هواه لا عن علم ووعي، فيفتي أحدهم في مسألة لو عرضت على سيدنا عمر لجمع لها أهل بدر!يذكر أن هناك بعض الدعوات قد ظهرت بإقامة الصلوات أعلى أسطح المنازل في شهر رمضان، دون الاكتراث لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد.