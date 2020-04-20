جوزيف عطية يطرح أغنية مسلسل «الساحر»

يغني المطرب اللبناني جوزيف عطية، تتر مسلسل "الساحر" الذي يخوض بطولته نخبة من نجوم الفن في لبنان، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.وتطرح الشركة المنتجة الأغنية الدعائية والتي تحمل عنوان "حافظك عن غايب" مساء اليوم الإثنين، عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب" وبعض القنوات الفضائية اللبنانية، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائى على المولى، ألحان فادى ماردينى.مسلسل "الساحر" يخوض بطولته الفنان عابد فهد ويشاركه البطولة ستيفانى صليبا، عبدالهادى الصباغ، رنين مطر، رشا بلال وغيرهم من الممثلين، من تأليف سلام كسيرى، سيناريو وحوار حازم سليمان، إخراج محمد لطفى وعامر فهد، ومن المقرر أن يتم عرضه فى موسم دراما رمضان 2020 في لبنان.