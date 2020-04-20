الوفد يشيد بجهود الداخلية والمحافظين وقوة الشعب في مواجهة كورونا

وجّه المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، التحية باسمه وباسم جموع الوفديين إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وكل رجال الشرطة، لدورهم الكبير وما يقدمونه من جهود تفوق الخيال لتأمين الجبهة الداخلية للبلاد، والتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19"، في إطار المنظومة التي تبذلها القيادة السياسية لتوفير أكبر مظلة تأمينية للحفاظ على حياة وصحة المواطنين.وقدّم رئيس الوفد التحية للمحافظين الذين تواجدوا بأنفسهم في الشارع المصري لتنفيذ التوجيهات اللازمة لتأمين المواطنين.كما وجّه التحية للشعب المصري بما لديه من حس ووعي وطني، حيث التزم الجميع بالإجراءات التي أصدرتها السلطة التنفيذية حفاظًا على أرواح وصحة المواطنين، وهو ما يؤكد أننا أمام دولة متماسكة ومترابطة حكومة وشعبًا.وناشد "أبوشقة" جموع الشعب المصري مواصلة الالتزام بكل التعليمات التي تصدرها السلطة التنفيذية لمواجهة هذا الفيروس القاتل، الذي يُهاجم العالم أجمع في آن واحد، مؤكدًا أن قوة وصلابة المصريين ووحدتهم في مواجهة الأزمات على مدار التاريخ سوف تنتصر على الوباء، ومواجهة أي أزمات أو تحديات يتعرض لها الشعب المصري.