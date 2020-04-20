وزارة الثقافة تحيي ذكرى رحيل جاهين ومكاوي غدًا «أونلاين»

تحيي وزارة الثقافة ذكرى رحيل العملاقين الموسيقار سيد مكاوى والشاعر صلاح جاهين، من خلال المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، وتبث فى التاسعة مساء الثلاثاء 21 أبريل على قناتها باليوتيوب أوبريت "نظارة سوداء شايفة ورد"، من إنتاج دار الأوبرا المصرية.الأوبريت يروى المشوار الفني للراحلين، ويتضمن نماذج من أهم الأعمال التى تعاونا فى إبداعها، كما يجسد عددًا من الشخصيات التى عاصرتهما وبطولة على الحجار، هالة فاخر، نشوى مصطفى، بهاء جاهين، مى فاروق، ومن إخراج جيهان مرسي.يعقبه عرض المونودراما أنا كارمن، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، أداء وتأليف وإخراج سما إبراهيم، موسيقي جورج بييزيه إلى جانب عدد من مؤلفات أيمن الخياط، توزيع موسيقى محمد حسنى، تصميم ملابس رشيدة على، ويدور في قالب غنائي استعراضى كوميدى حول بحث كل امرأة عن الحرية والحب رغم اختلاف الثقافات.