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الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تغطي تكاليف علاج مرضى كورونا الذين استقبلتهم من الاتحاد الأوروبي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:00 م
ألمانيا
ألمانيا
أ ش أ
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أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الاثنين، أن بلاده ستقوم بتغطية تكاليف علاج مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19) الذين تم نقلهم من دول الاتحاد الأوروبي المجاورة إلى مستشفياتها، كبادرة حسن نية.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين أن إجمالى 229 مريضا أجنبيا تلقوا العلاج في ألمانيا منها 130 من فرنسا و44 من إيطاليا و55 من هولندا، حسبما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني.

وقبيل اجتماع لوزراء الحكومة المعنيين بمواجهة أزمة فيروس كورونا اليوم، قال وزير الصحة الألماني "ستغطي ألمانيا تكاليف علاج هؤلاء المرضى، وهذا ما نفهمه من مبدأ التضامن الأوروبي".

وأضاف قائلا: "الاستعداد والقدرة موجودين لاستقبال المزيد إذا لزم الأمر".

ووفقا لشبان، فقد تكلف علاج هؤلاء المرضى حتى الآن حوالي 20 مليون يورو (21.7 مليون دولار).

جدير بالذكر أن ألمانيا جُنِبت أسوأ آثار أزمة فيروس كورونا والتي شهدها بعض جيرانها الأوروبيين المتضررين بشدة، واستقبلت البلاد المرضى، لا سيما من فرنسا، لتخفيف الضغط على أنظمة الرعاية الصحية هناك.

وظل عدد الوفيات والإصابات بالفيروس في ألمانيا أقل بكثير من بعض جيرانها.

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