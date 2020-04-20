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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا غلق الحدائق والمتنزهات والمحال

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:59 م
أحمد راشد
أحمد راشد
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أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم، جولة تفقدية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شم النسيم، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والتي تشمل غلق الحدائق العامة والمتنزهات والمحال التجارية والمولات والمراسي والبواخر النيلية.

وشملت جولة محافظ الجيزة، شوارع فيصل والهرم والبحر الأعظم وميدان النهضة وحدائق الحيوان والأورمان وكورنيش شارع النيل وميدان الجلاء وإمبابة وشارع الوحدة والبوهي والأقصر وبشتيل ومطار إمبابة وجامعة الدول العربية وناهيا والبطل أحمد عبدالعزيز والسودان.

وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أي مظاهر احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم التنسيق مع قطاع أمن الجيزة للتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وحركة المرور وخاصة في الشوارع المطلة على كورنيش النيل لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة، ميدانيا الأعمال الإنشائية لمحور ترعة الزمر ومتابعة تركيب الكمرات لكوبري المحور المتقاطع مع شارع الهرم.

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