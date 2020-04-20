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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

سكرتير الهيئة الوفدية: كورونا أظهر معدن الشعب المصرى فى الأزمات

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:59 م
الصحفي حمادة بكر
الصحفي حمادة بكر
إسلام نصير
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وجّه الصحفي حمادة بكر سكرتير الهيئة الوفدية، الشكر والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي أثبت أمام العالم أجمع أن مصر كبيرة وأم الدنيا قولًا وعملًا، ويشهد على ذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح "بكر"، أن الحكومة في تعاملها مع أزمة كورونا وضعت نصب أعينها المواطن المصري والأحوال الاقتصادية، لذا كانت كل الإجراءات تتضمن الحماية والبعد الاجتماعي لكل المواطنين.

وأضاف، أن الموازنة الجديدة للدولة ستتضمن تقديم دعم أكبر للموظفين وأرباب المعاشات والكيانات الاقتصادية والخدمية لمواجهة آثار الفيروس، وكلها جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

وقال سكرتير الهيئة الوفدية، الملاحظ في وقت الأزمات أن المصريين يُظهرون أفضل ما فيهم من المؤازرة والمساندة للدولة، والآن نجد الجميع يشيد بقرارات الرئيس لما فيها من صالح للوطن والمواطنين، مشددًا على ضرورة تنفيذ القرارات الحكومية والإجراءات الوقائية للخروج بأقل الخسائر جراء هذا الوباء.

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