الجزائر تستطلع هلال شهر رمضان الخميس المقبل

أعلنت وزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية، اليوم الإثنين، أنها ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام يوم الخميس المقبل.وقال بيان للوزارة، اليوم، إن "اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشئون الدينية والأوقاف تعلم كافة المواطنين أن موعد ليلة الشك لترقب شهر رمضان المعظم لهذا العام 1441هـ 2020 سيكون يوم الخميس 29 شعبان الموافق 23 أبريل 2020".وأضاف البيان، أنه ستعقد ندوة خاصة بليلة الشك ابتداء من صلاة المغرب بمقر وزارة الشئون الدينية والأوقاف وستبث عبر وسائل الإعلام.