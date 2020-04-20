15 مايو.. المواطنون ملتزمون بالبقاء فى المنزل للوقاية من كورونا

كلف المهندس السيد همام رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو إدارة التنمية والزراعة بالجهاز بغلق جميع الحدائق بالمدينة ومنع أى تجمعات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وفقًا لتعليمات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.وقام "رئيس الجهاز" بجولة تفقدية بالمرور على كل أنحاء المدينة ؛ تلاحظ عدم وجود أى من المواطنين بالحدائق، موضحًا أن الجهاز يستكمل حملات تعقيم وتطهير المدينة بالكامل حرصًا على سلامه المواطنين.واشاد "رئيس الجهاز" بوعى المواطنين واستجابتهم والتزامهم بالقرارات والتوجيهات الصادرة من جهاز المدينة للحفاظ على سلامتهم والاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم في المنازل.