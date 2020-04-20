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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طرح الأفيش الرسمي لمسلسل «ولاد إمبابة»

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:56 م
لمسلسل «ولاد إمبابة
لمسلسل «ولاد إمبابة
حسين الجندي
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طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "ولاد إمبابة" الأفيش الرسمي للعمل المفترض طرحه في السباق الرمضاني المقبل ويشارك فيه عدد من الفنانين والمطربين الشعبيين.

ويواصل سعد الصغير تصوير عددًا من المشاهد بمنطقة شبرامنت بالهرم ويشارك فى بطولته فريدة سيف النصر وسمير غانم ولطفى لبيب وأحمد شيبه وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزى وهانى الاسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين.

المسلسل من تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، وينتمي إلى طبيعة الأعمال الكوميدية، ويجسد سعد الصغير من خلال العمل شخصية "عسيلة" شاب بسيط من منطقة شعبية، ويقع فى قصة حب "فريدة" مع الفنانة يسرا المسعودى من أسرة ثرية داخل أحداث العمل.
مسلسل "ولاد إمبابة
مسلسل "ولاد إمبابة
مسلسل "ولاد إمبابة
مسلسل "ولاد إمبابة

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