«جنوب سيناء»: الأمور مستقرة ولا يوجد أى مخالفات اليوم (فيديو)

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الأمور في محافظته مستقرة، ولا يوجد بها أي مخالفات لتعليمات الحكومة بخصوص إجراءات شم النسيم، مشيرًا إلى أن المحافظة لا توجد بها إصابات كثيرة مصابة بكورونا، حيث بلغ عدد الإصابات حتى الآن 24 إصابة.وأضاف "فودة"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن معظم حالات الإصابات لموظفين عاملين بالبنوك والبريد، لافتًا إلى أنه في حالة استمرار الوضع في التحسن، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان سيتم التفكير مع المسئولين بعودة السياحة الداخلية بشرط إجراء الفحوصات على المواطنين أثناء تواجدهم عند مداخل المحافظة.وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنه سيتم عمل كابينة تعقيم على مدخل محافظة جنوب سيناء لمكافحة انتشار فيروس كورونا، موضحًا أنه في حالة استمرار الوضع في التحسن ستتم عودة السياحة يوم 23 مايو المقبل، وسيتم عزل العاملين بعد عودتهم لمدة 14 يوما.