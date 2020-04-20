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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«العائدون» تصدر رواية "مايسترو" للكاتب محمد جميل خضر

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:54 م
رواية مايسترو
رواية مايسترو
جمال عاشور
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صدر حديثًا عن دار "العائدون" للنشر والتوزيع، رواية "مايسترو"، للكاتب محمد جميل خضر، تتحدث عن الحب والموسيقى البديلة، والموروث، وتطلعات الجيل الصاعد، وتعدّ سيمفونية ناعمة اللحن، وديعة الأحداث، مدهشة العوالم.

يرصد الكاتب محمد جميل خضر في روايته "مايسترو"، سيرة حياة فتى كان منذ طفولته يراقص الكائنات، ويسامر النجوم، ويقيم حفلًا ساحرًا للكواكب، ويؤسس بطل الرواية فرقة موسيقية، يمنحها اسم "الأمل"، منحازًا للفن والقيم الكبرى في الوجود، فهو الخيار الوحيد للبشرية رغم الظروف والآلام المحيطة في أنحاء الأرض.

تتحدث "مايسترو" التي صمم غلافها الفنان بسام حمدان، عن الطفولة البعيدة لبطل الرواية "سمير" منذ كان يعيش في حارة شعبية، والذي أظهر شغفًا بالموسيقى جعله يصنع من أي أسطوانة خشبية أو معدنية آلة نفخ؛ يثق بها يضعها على طرف فمه، يعزف بينما القمر يضحك ويغني، وحين يملّ آلات النفخ، يصنع من أيّ وعاء حديديّ ومن خيطان النايلون، ومن أي قطعة بلاستيكية، "جيتارًا" مجازيًا.

تواصل الرواية بعد ذلك، رصد فترة مراهقة الفتى، والتقائه في مرحلة دراسته الثانوية بشابّين، أحدهما من سوريا والثاني من العراق، فيؤسس معهما نواة فرقة موسيقية منحوها اسم "الأمل"، لِما للاسم من دلالات ومن حاجة الجيل العربي الصاعد لهذا الأمل ليواصلوا دروب الحياة.

وتكبر الفرقة، ويكبر الفتى، ويُفترض، بالتوازي، أن تنضج مستويات التلقي لعالم الرواية الحكائيّ الدراميّ الدلاليّ والمعاني، فبعد انتهاء دراسة البطل الجامعية، يصبح أعضاء الفرقة 21 عضوًا من 18 دولة عربية، يسافرون بأغانيهم ومشروعهم الموسيقيّ الجماليّ، يبثون رسالتهم للعالم من حولهم، يتقاربون، وتنشأ بينهم قصص حب.

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