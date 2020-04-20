أسهم أمريكا تهبط بفعل تهاوي أسعار الخام

تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الإثنين، إذ تضررت أسهم قطاع الطاقة من تهاوي أسعار النفط، في حين يتأهب المستثمرون لأسبوع حافل بنتائج الأعمال والبيانات الاقتصادية التي قد تقدم مزيدًا من المؤشرات على حجم الضرر الناجم عن فيروس كورونا.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي أكثر من اثنين بالمئة بعد دقيقتين من بدء التداول على تراجع147.39 نقطة، بما يعادل 0.61 بالمئة، إلى 24095.10 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 28.94 نفطة، أو 1.01 بالمئة، إلى 2845.62 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 96.77 نقطة، أو 1.12 بالمئة، إلى 8553.38 نقطة.