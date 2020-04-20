استشاري حقن مجهري يحذر الحوامل من تناول الفسيخ والرنجة

حذر الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، النساء الحوامل من تناول الفسيخ في احتفالات شم النسيم، مؤكدًا خطورته البالغة، حيث تتسبب طريقة صنع الفسيخ في نمو نوع من البكتيريا تسمى "كلوستريديوم بوتولينوم"، وهي بكتيريا ضارة بالجهاز التنفسي والعصبي، كما أنه قد يتسبب في الإصابة بتسمم الحمل وفقدان الجنين، لذلك يحظر تمامًا تناول الفسيخ للنساء الحوامل ويمكنهم تناول القليل من الرنجة ولكن بشروط.وأوضح الدكتور أحمد عاصم، في تصريحات له، شروط تناول السيدة الحامل للرنجة، مؤكدًا ضرورة أن تكون من مصدر موثوق، وأن يتم تجميدها في الفريزر قبل تناولها بـ24 ساعة على الأقل لقتل أي ميكروبات بها، ومن ثم يتم تنظيفها جيدًا، وإضافة الكثير من الليمون عليها وبعض الإضافات الأخرى التي تقلل من ملوحة الرنجة مثل الزبادي والطحينة، ويراعى ألا يتم تناول الكثير منها، مع الحرص على شرب كميات كبيرة من الماء والعصائر الطبيعية، والإكثار من الخضروات الورقية، لأنها تعمل على امتصاص وتخفيف الأملاح من الجسم.وأضاف الدكتور أحمد عاصم، أن المرأة الحامل مسئولة بشكل مباشر عن صحتها وصحة جنينها، لذلك عليها الالتزام بتعليمات طبيبها، ومراعاة عملية تكوين طفلها بداخلها، وهو ما يؤكد ضرورة الاحتياج للمكملات الغذائية خلال فترة الحمل على أن تحتوي هذه الفيتامينات على الأقل 30 ملليجرامًا من الحديد، وبين 600 و800 ميكروجرام من حمض الفوليك، والانتباه أيضًا إلى عنصر الكالسيوم لأنه في حال نقص هذا العنصر في جسم الحامل يبدأ الجنين بامتصاصه من عظامها، مشددًا على ضرورة التغذية السليمة، وأن يتم تقسيم الأطعمة إلى وجبات صغيرة ودورية.