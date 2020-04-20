مصرع طفل تناول قرص تامول عن طريق الخطأ في الدقهلية

لقي طفل مصرعه، اليوم، إثر تناوله قرص تامول مخدرا عن طريق الخطأ بقرية برمبال الجديدة التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية.وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر، بوصول "مجدي مجدي أحمد عمارة"، 6 سنوات، من ناحية برمبال الجديدة التابعة للمركز، جثة هامدة.وبانتقال ضباط المباحث، إلى مكان البلاغ تبين أن الطفل لقي مصرعه نتيجة تناوله قرص تامول عن طريق الخطأ، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى المركزي بمنية النصر تحت تصرف النيابة.وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.