برلمانية: مصر تدير أزمة كورونا بشكل منطقي ومدروس (فيديو)

قالت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إدارة الأزمة المتمثلة في وباء كورونا العالمي ومدى مواجهة انتشاره في مصر تحت مظلة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد لها العالم كله، مما يدل على أننا نمتلك الإجراءات الاحترازية السليمة للحدث.وأضافت سولاف درويش، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن إدارة الأزمة المصرية سواء في أحداث السيول أو أزمة فيروس كورونا الذي يواجه العالم أجمع جاءت بشكل منطقي ومدروس.وأكدت أنه في ظل تحمل الدولة الكثير من الأعباء العالمية والمادية، كان التأمين الصحي على أعلى مستوى، لافتة إلى أن مصر استطاعت أن تدير التأمين الصحي المصري بشكل محترم ومشرف، منوهة بأننا ما زلنا حتى الآن في منطقة الأمان.