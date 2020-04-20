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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير مخالفة لوحدة نهرية خالفت قرار الحظر بالمنيا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:40 م
لوحدة نهرية
لوحدة نهرية
المنيا ـ على حسين
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كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مجلس مدينة المنيا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مساء أمس بتحرير مخالفة لوحدة نهرية، خالفت القرارات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم رصد وحدة نهرية تقوم بتحميل ركاب بأجر بغرض النزهة.

ووجه المحافظ الأجهزة المعنية بسرعة ضبط الوحدة مع تحرير مخالفة لقرار حظر التحرك، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على كل القطاعات، مؤكدًا أن المحافظة تواصل تنفيذ الخطة الشاملة للدولة في مواجهه تداعيات فيروس كورونا وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
وشدد المحافظ على عدم السماح بمخالفة القرارات الصادرة، عن مجلس الوزراء، ووجه بالتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين لكل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة، بتطبيق القرارات الصادرة بكل حزم بالتوازي مع تنفيذ أعمال الرش والتطهير لكل المنشآت والشوارع والميادين والأماكن العامة.

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