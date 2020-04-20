رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مرصد الكهرباء: 27 ألفا و850 ميجاوات زيادة احتياطية اليوم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:18 م
الكهرباء
الكهرباء
أ ش أ
طباعة
أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الاثنين، بلغت 27 ألفا و850 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم الاثنين، 22 ألفا و250 ميجاوات، مقابل 22 ألفا و600 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 15 ألفا و800 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

موضوعات متعلقة

تفاصيل توفير نظام للتقييم الإلكترونى لإنجاز الترقى عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020

التعليم العالي تعلن عن خطة الطوارئ والمستشفيات الجامعية خلال الأعياد

الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة: تضعف الجهاز المناعى

أول رد من أهلي جدة على خسارة «الأهلي» قضية السعيد في «فيفا»

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

كارثة فى الدوحة.. الغاز المسال يتسبب بخسائر فادحة بقطر

تفاصيل قانون زيادة المعاشات والعلاوة قبل إقراره بالبرلمان

رسالة من دار الإفتاء لمن تأجل زواجهم بسبب «كورونا»

متحدث الوزراء: لا مفر من استمرار الحظر فى رمضان

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

«روّاد حتى في النميمة».. تعرّف على صحافة «يُحكى أن» المصرية

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

عمرو درويش يكتب: سيبقى كورونا مضحكاً .. حتى يصاب عزيزٌ عندكم

صبحي: ندرس إنشاء صندوق لدعم الرياضيين والعاملين

تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 عبر الأقمار الصناعية

تردد قناة روتانا كوميدي 2020 .. أفلام و مسرحيات مضحكة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
مؤمن المحمدي
نقطة فى بحر
ماجد حبته
الهروب من مواجهة كورونا!
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
المزيد

الثقافة

«أسرار قوقعة».. رواية تسلط الضوء على أصحاب الإعاقة السمعية

«واحد غيرى يشبهني تمامًا».. ديوان جديد لـ طه شلبي

مازن حلمى: استعد لصدور ديوانى الأول فى فترة عزلتى

«لحظات الكتابة» لمنير عتيبة على قناة الأعلى للثقافة باليوتيوب