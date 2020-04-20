منع المعديات والجلوس على الكورنيش بالغربية (صور)

خلت شوارع محافظة الغربية، من المارة وذلك مع حلول عصر اليوم الإثنين، والذي يوافق عيد شم النسيم مما يعكس انصياع الأهالي والتزامهم بقرارات مجلس الوزاراء بحظر التجول بين المحافظات، والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".وبدأت محافظة الغربية، بالتعاون مع مديرية أمن الغربية، منذ الساعات الأولى في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بإغلاق كورنيش النيل بالمدن المطلة عليه زفتي وكفر الزيات بسيون وسمنود، وكذلك الإغلاق التام للحدائق والمتنزهات، تنفيذًا لقرار محافظ الغربية، وتم منع المعديات علي شاطئ النيل، ومنع الجلوس علي كورنيش النيل.كما تم استمرار غلق جميع الأندية ومراكز الشباب والمقاهي والكافيهات، ضمن قرارات محافظة الغربية بغلقهم لحين إشعار آخر، وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية بخطة الدولة الشاملة للقضاء على فيروس "كورونا" المستجد بشكل حاسم، ومنع التجمعات بفترة أعياد الربيع وشم النسيم، والتى تشكل خطورة على حياة المواطنين، وناشدت المحافظة المواطنين الالتزام التام بالتعليمات ومنع التجمعات نهائيًا حفاظًا على سلامتهم.