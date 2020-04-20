«التعليم» تفحص المدارس الجديدة لعقد اختبارات الثانوية العامة

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مراجعة لجان الامتحانات الجديدة للثانوية العامة، التي تقرر إضافتها هذا العام، وذلك بعد قرارها تخفيض عدد الطلاب في اللجان الامتحانية إلى 14 بدلًا من 20 طالبا في إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.وقامت الوزارة بإرسال أماكن اللجان الجديدة للمديريات التعليمية نهاية الأسبوع الماضي.وتشمل المراجعات التي تتم في الإدارة العامة للامتحانات، مراجعة الرسوم الكروكية للجان المقترحة، والتأكد من وجود الدراسات الأمنية المتعلقة بتوافر الاشتراطات اللازمة لتأمينها، إجراءات السلامة المهنية.يذكر أن امتحانات الثانوية العامة، ستنطلق يوم 7 يونيو القادم، تحت إشراف رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة.