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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

12 إصابة جديدة فى البصرة العراقية و5 حالات شفاء

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:04 م
كورونا
كورونا
منار أحمد
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أعلنت دائرة صحة البصرة العراقية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 12 إصابة جديدة وخمس حالات شفاء من فيروس كورونا.

وقالت صحة البصرة وفق لقناة "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة، مشيرة إلى شفاء خمس حالات من الفيروس.

وتشهد بغداد والمحافظات حظرًا شاملًا للتجوال منذ 17 مارس الماضي، ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، قررت خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين العراقية رفع حظر التجوال بشكل جزئي ابتداءً من يوم غد، واستمرار غلق مداخل المحافظة أمام الوافدين، ومنع تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص.

وقال رئيس الخلية محافظ صلاح الدين، عمار جبر، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماعًا للخلية، إن "الخلية قررت رفع حظر التجوال من الساعة 6 صباحًا وحتى الـ7 مساء اعتبارًا من يوم غد، مقابل فرض حظر شامل للتجوال يومي الجمعة والسبت".

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