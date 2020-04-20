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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الغربية: رفع كفاءة منظومة القمامة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:03 م
أحمد عطا
أحمد عطا
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أكد الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، أنه تم وضع خطة لرفع كفاءة سيارات النقل واللوادر والتريلات الخاصة بجمع ونقل القمامة إلى مصانع التدوير والمدفن الصحى بالسادات، وذلك بالتعاون مع الشركات المتخصصة والوكلاء المعتمدين، إلى جانب عمل خطط صيانة دورية خلال الفترات القادمة لمعدات جمع القمامة بالمحافظة، بما يضمن استغلالها على النحو الأمثل، في إطار رفع كفاءة منظومة النظافة بمحافظة الغربية.

وأوضح الدكتور أحمد عطا، أن هذه الخطة تأتي تنفيذًا لرؤية المحافظة بقيادة الدكتور طارق رحمي على رفع كفاءة معدات وسيارات الحملات داخل المحافظة، مشيرا إلى أنه تم عمل قاعدة بيانات لحصر كافة الأعطال وقطع الغيار المطلوبة، حيث تم عمل صيانة لعدد 15 سيارة بسعة 4 طن قلاب لجمع القمامة بحي أول وثان طنطا وصيانة عدد 5 سيارات بسعة 20 طن قلاب بمركز ومدينة المحلة الكبرى، وإصلاح عدد 3 لوادر بحي ثان المحلة الكبرى وجار إصلاح باقى المعدات بخطط زمنية واضحة خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لعدد من سيارات ومعدات حي ثان المحلة، والتي رافقه خلالها الدكتور محمد إبراهيم الحضرى، الإستشاري الهندسي للأعمال الميكانيكية بالمحافظة، ومحمد متولى، رئيس حى ثان المحلة، مؤكدا أنه تم رفع كفاءة سيارات ومعدات حي ثان المحلة على أعلى مستوى لتصبح جاهزة لدخول الخدمة.

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