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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«التعليم»: لا امتحانات تجريبية لـ«2 ثانوى» و«النهائى» فى موعده

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:59 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يوجد امتحانات تجريبية للصف الثاني الثانوي، مشيرًا إلى أن امتحاناتهم النهائية في مايو المقبل والتي يخضونها عبر التابلت.

وأضاف الوزير في تصريح صحفي له عبر جروب "تمرد معلمي مصر" أن طلاب الصف الثاني الثانوي قد تدربوا على الامتحانات وأصبحوا جاهزين ومواعيد الامتحانات كما هي محددة من قبل ولا تغير فيها.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (مايو 2020) الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 أبريل حتى 17 مايو 2020.

وستتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وفقًا للجدول.

و يؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
«التعليم»: لا امتحانات تجريبية لـ«2 ثانوى» و«النهائى» فى موعده
«التعليم»: لا امتحانات تجريبية لـ«2 ثانوى» و«النهائى» فى موعده

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