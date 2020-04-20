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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير: التوسع فى الزراعى سيجعل مصر الأولى بين الدول المصدرة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:56 م
الزراعة
الزراعة
أسامة الشندويلي
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قال دكتور خالد العتر الخبير الاقتصادي، إنه يمكن للدولة طرح عدد من الأراضي وتخصيصها للاستثمار الزراعي وتشجيع عدد من المستثمرين على الاتجاه نحو هذا القطاع.

وأضاف العتر في تصريح خاص للدستور أن مصر الآن بحاجة إلى توفير منتجات زراعية لمواجهة أزمة فيروس كورونا التي أثرت على معظم القطاعات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي في تلك الفترة، لتعزيز المحاصيل الزراعية بما يغطي احتياجات السوق ومن ثم زيادة التصدير للخارج.

وأكد الخبير الاقتصادي أن زيادة التوسع في الأراضي الزراعية سيجعل مصر تحتل المركز الأول للدول المصدرة للمحاصيل الزراعية، فضلًا عن تعظيم قطاع الصناعات الغذائية الذي سيشهد طفرة كبرى خلال الفترة المقبلة.

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