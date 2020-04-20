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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أسرار قوقعة».. رواية تسلط الضوء على أصحاب الإعاقة السمعية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:55 م
الإعاقة السمعية
الإعاقة السمعية
جمال عاشور
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صدر حديثًا عن الآن ناشرون وموزعون، رواية "أسرار قوقعة"، للكاتبة الأردنية شهيرة الحسن، لتسلط الأنظار على تجربة فئة من ذوى الإحتياجات الخاصة، وهم أصحاب الإعاقة السمعية، وترصد مشاعرهم وردود أفعالهم التي يواجهون بها العالم الذي يدور حولهم.

وتستند المؤلفة في الرواية على معطيات الواقع التي اطّلعت على تفاصيلها من خلال عدد من العاملين في مجالات تتصل بهذه الفئة، سواء من المعلمين المختصين بتعليم ذوي الإعاقات السمعية، أو الأطباء الذين يقع هذا النوع من الإعاقة ضمن مجال اختصاصهم.

وفي جمعها بين الواقع والخيال، ترتبط أحداث الرواية التي جاءت في مئتين وسبع وأربعين صفحة من القطع المتوسط، بأماكن مختلفة، فتدور بشكل رئيسي في مسقط وتمتد إلى دبي ولندن. وتستعيد البطلة "حياة" خلال ذلك ذكريات قديمة سكنت ذاكرتها الحافلة بالأحداث والمشاعر، أو عثرت عليها في دفتر مذكراتها ومذكرات والدتها التي حرصت على تدوين تجربتها مع طفلتها التي أُصيبت بفيروس أدى إلى فقدانها حاسة السمع في مرحلة مبكرة من حياتها.

وتحضر في الرواية كذلك العادات واللهجة العُمانية، وتظهر مناطق كثيرة داخل السلطنة خلال السرد، وتجمع الأحداث بين أجيال متنوعة وتعايش أكثر من زمن.

تهدي المؤلفة روايتها إلى أصحاب الهمم العالية الذين لم يجعلوا من الإعاقات الجسدية أو العقلية عائقا أمام طموحاتهم. فاقتنصوا الفرص وتميزوا في مجالات شتى، وكانوا مصدر إلهام للآخرين، وكذلك إلى كل
من ساهم في تعزيز حقوقهم، وشجعهم وحفزهم لينطلقوا ويبدعوا.

ويُذكر أن شهيرة الحسن وُلدت في الكويت عام 1988، حصلت على شهادة البكالوريوس في هندسة التصميم الداخلي، وأسست مجموعة "الفراشات القارئات" التي تضم فتيات من بلدان عربية عدة تحت شعار "امرأة تقرأ مجتمع يرقى".

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