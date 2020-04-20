السعودية: 1122 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، ظهر اليوم الإثنين، تسجيل 1122 إصابة جديدة بكورونا، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وأضافت الصحة السعودية فى بيان لها، أن إجمالي الإصابات في المملكة وصل إلى 10484، كما تم تسجيل ٦ وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 103.كما أعلنت الصحة السعودية شفاء 92 حالة جديدة من فيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1490 حالة.