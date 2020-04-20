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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يشيد بالتزام المواطنين بقرارات الحظر

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:42 م
اللواء شريف بشارة
اللواء شريف بشارة
مصطفى دياب
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حرص اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، على القيام بجولة ميدانية والمرور على جميع الحدائق والمنتزهات والشواطىء والأندية فى يوم شم النسيم، للاطمئنان على عدم وجود أي شكل من أشكال التجمعات للمواطنيين في تلك الأماكن حرصًا على سلامتهم ودرءًا لتداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

وقد رافق محافظ الإسماعيلية خلال الجولة المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظةـ ووائل حمزة السكرتير العام المساعدـ ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وقد شملت جولة المحافظ ومرافقيه من القيادات تفقد شارع محمد على والطريق الدائرى وحدائق الملاحة ومنطقة نمرة 6 وشاطئ بحيرة التمساح.

وقد أشاد المحافظ بمدى وعي المواطنين وتقديرهم واحترامهم للالتزام بقرارات الحظر، وعدم تواجدهم في الشوارع، واستقرارهم في منازلهم.
محافظ الإسماعيلية يشيد بالتزام المواطنين بقرارات الحظر
محافظ الإسماعيلية يشيد بالتزام المواطنين بقرارات الحظر
محافظ الإسماعيلية يشيد بالتزام المواطنين بقرارات الحظر
محافظ الإسماعيلية يشيد بالتزام المواطنين بقرارات الحظر
محافظ الإسماعيلية يشيد بالتزام المواطنين بقرارات الحظر
محافظ الإسماعيلية يشيد بالتزام المواطنين بقرارات الحظر
محافظ الإسماعيلية يشيد بالتزام المواطنين بقرارات الحظر
محافظ الإسماعيلية يشيد بالتزام المواطنين بقرارات الحظر
محافظ الإسماعيلية يشيد بالتزام المواطنين بقرارات الحظر
محافظ الإسماعيلية يشيد بالتزام المواطنين بقرارات الحظر

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