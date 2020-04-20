محافظ الإسماعيلية يشيد بالتزام المواطنين بقرارات الحظر

حرص اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، على القيام بجولة ميدانية والمرور على جميع الحدائق والمنتزهات والشواطىء والأندية فى يوم شم النسيم، للاطمئنان على عدم وجود أي شكل من أشكال التجمعات للمواطنيين في تلك الأماكن حرصًا على سلامتهم ودرءًا لتداعيات فيروس "كورونا" المستجد.وقد رافق محافظ الإسماعيلية خلال الجولة المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظةـ ووائل حمزة السكرتير العام المساعدـ ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وقد شملت جولة المحافظ ومرافقيه من القيادات تفقد شارع محمد على والطريق الدائرى وحدائق الملاحة ومنطقة نمرة 6 وشاطئ بحيرة التمساح.وقد أشاد المحافظ بمدى وعي المواطنين وتقديرهم واحترامهم للالتزام بقرارات الحظر، وعدم تواجدهم في الشوارع، واستقرارهم في منازلهم.